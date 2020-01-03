https://static.news.ru/photo/b8061a88-2e2f-11ea-86b2-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Kay Nietfelddpa/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео завил, что американские власти готовы к любому возможному ответу Тегерана на ликвидацию командующего силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Мы предусмотрели широкий круг возможных ответных мер, — цитирует госсекретаря телеканал CNN.

По его словам, все предполагаемые варианты действий со стороны Ирана уже переданы президенту США Дональду Трампу.

Ранее NEWS.ru писал, что США готовы отменить санкции в отношении Ирана, если Тегеран не будет отвечать на убийство Сулеймани. По словам иранского дипломата Амира аль-Мусави, Вашингтон уже направил в Исламскую Республику посланника для передачи этого условия.