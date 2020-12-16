Помпео ушёл на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a0997520-3fb3-11eb-9a32-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Pool/Global Look Press

Американский госсекретарь Майк Помпео ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19.

Тест на коронавирус у Помпео показал отрицательный результат. Однако, в соответствии с рекомендациями Управления по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), госсекретарь должен уйти на карантин. В настоящее время он находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.

Имя, с кем контактировал Помпео, не называется из соображений защиты частной информации, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

Ранее кашель избранного президента США Джо Байдена в ходе выступления по поводу итогов голосования выборщиков насторожил зрителей и журналистов, которые комментировали речь политика в соцсетях. Они подсчитали, что новый глава государства прокашлялся 17 раз за 14 минут. Сам Байден объяснил своё состояние небольшой простудой. Его штаб сообщает, что политик совсем недавно — 12 декабря — проходил тестирование на COVID-19, которое показало отрицательный результат.

США занимают лидирующую позицию по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране выявлено 16,7 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 303,8 тысячи человек.

Накануне стало известно, что власти Калифорнии закупили пять тысяч мешков для трупов в связи с обострением ситуации с коронавирусом и ростом числа госпитализированных. Партия мешков для трупов будет распределена между городами Лос-Анджелес, Сан-Диего и округом Иньо. Также власти заказали 60 охлаждаемых хранилищ для тел, которые будут отправлены в больницы штата, писал NEWS.ru.