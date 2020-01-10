Майкл Помпео Майкл Помпео Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Соединённые Штаты рассчитывают на продуктивные и конструктивные отношения с Россией после назначения нового посла США в РФ Джона Салливана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на страницу Майкла Помпео в Twitter.

Я рад, что привёл к присяге Джона Салливана, который стал нашим новым послом в России. Джон, несомненно, является нужным человеком в посольстве США в России, чтобы заняться важными делами, поскольку мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Российской Федерацией, — привёл слова политика «Интерфакс».

Как сообщал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что доходы Ирана во время правления в Америке Дональда Трампа упали на 80%.

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