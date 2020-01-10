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Военные силы США проводили ещё одну операцию по ликвидации в день убийства генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Военные силы США проводили ещё одну операцию по ликвидации в день убийства генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщила газета The Washington Post. Соединённые Штаты собирались ликвидировать ещё одного командира подразделения...