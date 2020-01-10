Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Соединённые Штаты рассчитывают на продуктивные и конструктивные отношения с Россией после назначения нового посла США в РФ Джона Салливана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на страницу Майкла Помпео в Twitter.
Я рад, что привёл к присяге Джона Салливана, который стал нашим новым послом в России. Джон, несомненно, является нужным человеком в посольстве США в России, чтобы заняться важными делами, поскольку мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Российской Федерацией, — привёл слова политика «Интерфакс».
Thrilled to swear in John Sullivan as our new Ambassador to #Russia. John is undoubtedly the right person to join @USEmbRu for this critical job as we seek a constructive and productive relationship with the Russian Federation. pic.twitter.com/hbOZdcteMu