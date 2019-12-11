https://static.news.ru/photo/d8881e64-e172-11e9-b02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что РФ, США и другим странам необходимо выработать новые рамки обеспечения стратегической безопасности, которые учитывали бы современные вооружения. Он сказал об этом 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Помпео, обсуждение проблем стратегической безопасности касалось Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Госсекретарь подчеркнул, что этот вопрос не может быть единственным в данном контексте.

Помпео отметил: договорённость вступала в силу во времена, когда страны обладали другим уровнем вооружения. Сейчас же существуют ракеты, бомбардировщики, боеголовки и подводные лодки, которые могут привести к созданию стратегической нестабильности.

Надеюсь, наша общая цель состоит в разработке набора условий, которые обеспечат безопасность граждан США, России и всего мира, требующих хорошего стратегического диалога, — приводит ТАСС слова Помпео.

Также госсекретарь США отметил, что диалог необходимо расширить, и не только за счёт подключения Китая.

Как ранее передавал NEWS.ru, Майкл Помпео заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о недопустимом вмешательстве в государственные дела. Также он затронул тему, которая связана с Полом Уиланом. Лавров назвал заявления своего коллеги безосновательными.