https://static.news.ru/photo/fd05d01e-30f1-11ea-9d3d-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Michael Reynolds/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что не будет баллотироваться в верхнюю палату Конгресса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что о планах Майкла Помпео стало ясно из разговора госсекретаря с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Издание подчеркивает, что республиканцы подтверждают тот факт, что Майкл Помпео рассматривал возможность баллотироваться в Сенат от штата Канзас. При этом, из-за отказа Майкла Помпео, партия теряет достаточно сильного кандидата, отмечает издание.

Утверждается, что Майкл Помпео окончательно отказался от намерения баллотироваться из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности американского правительства к любым шагам Ирана в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. В частности, власти США занимаются вопросам защиты от кибератак.