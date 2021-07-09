Помпео: Путин видит в Байдене слабость

Российский лидер Владимир Путин видит в американском президенте Джо Байдене слабость, когда глава Белого дома призывает Москву принять меры по предотвращению кибератак. Об этом в интервью Fox News заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео.

Он рассказал , как Байден ведёт себя в этой ситуации. По мнению Помпео, американский президент якобы рассказал Путину о списке в 16 объектов, которые российские хакеры не должны трогать. При этом для потенциальной атаки в США существуют тысячи других объектов.

Помпео считает, что Байден обязан предупредить Путина о серьёзных и быстрых последствиях хакерских атак. Ответ Москве не будет требовать массовой мобилизации войск, поэтому будет совсем несложным, отметил экс-госсекретарь США.

9 июля лидеры России и США провели телефонный разговор. Беседа политиков длилась около часа. Одной из тем переговоров были кибератаки с использованием вирусов-вымогателей. Байден призвал Путина пресечь деятельность хакеров, якобы действующих на российской территории. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет любые меры для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры.