https://static.news.ru/photo/f15a5bf2-d0c7-11e9-aaf2-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон стремится преодолеть напряжённость в отношениях с Ираном дипломатическим путём.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Университете штата Канзас. По его словам, президент страны Дональд Трамп был бы рад встретиться с руководством Ирана для урегулирования проблем в отношениях.

Рад — это, возможно, несколько преувеличено, но точно готов встретиться с ними, поскольку в конечном счёте мы хотим разрешить это с помощью дипломатии, — сказал Помпео.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп не принял условия Ирана по возобновлению переговоров между двумя странами.