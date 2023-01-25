Помпео рассказал о подготовке солдат ВСУ в США Экс-госсекретарь США Помпео: американские военные долгое время обучали ВСУ

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Майк Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пентагон обучал украинских солдат в течение очень долгого времени. Обучение проводилось, в том числе на территории США, отметил он в эфире подкаста Fox News.

Украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, — рассказал Помпео.

По его мнению, народу США надо гордиться тем, что жизни американцев не подвергались риску, поскольку американские инструкторы «проделали отличную работу, обучая других защищать свою страну».

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США прибыли украинские военные для обучения по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, курс займет несколько месяцев. Он также отметил, что Штаты подготовят около сотни украинских специалистов, которые смогут в дальнейшем использовать ЗРК Patriot.