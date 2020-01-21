Соединённые Штаты Америки продолжают работу над реализацией плана по смене власти в Венесуэле. Итоговой целью проекта является отстранение от руководства страной действующего президента Николаса Мадуро. Об этом журналистам рассказал госсекретарь США Майкл Помпео.
По словам дипломата, американские политики уже обсудили подробности плана с представителями Европы, Южной Америки и Центральной Америки. После успешной реализации проекта, говорит Помпео, в Венесуэле будут проведены «свободные и справедливые выборы».
В США разработали фундаментальную стратегию. Администрация продолжает действовать согласно ей при реализации плана по смене власти в Венесуэле, — цитирует Помпео Sputnik.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что пришло время для прямых переговоров, чтобы положить конец политическому кризису в республике, и готов к диалогу с Вашингтоном. По его мнению, конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех.