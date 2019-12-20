Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что своим отказом поддержать резолюцию о гуманитарной помощи Сирии Москва и Пекин «испачкали руки в крови».
Речь идёт о документе, внесённом на рассмотрение Совбеза ООН Бельгией, Германий и Кувейтом. По словам Помпео, Россия и Китай поставили под угрозу жизни миллионов жителей САР и их не заботит то, что «ужасный сирийский режим продолжает препятствовать и отказывать в доступе к гуманитарной помощи собственному народу»,
Решение российской стороны заблокировать резолюцию по Сирии постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее объяснил тем, что документ имеет мало общего с реальной ситуацией в САР.
Как писал NEWS.ru, проект резолюции по гумпомощи Сирии, разработанный Москвой, был также отклонён. Против него выступили шесть стран, включая США и Великобританию.
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