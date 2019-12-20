https://static.news.ru/photo/d1f0d0d4-2487-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что своим отказом поддержать резолюцию о гуманитарной помощи Сирии Москва и Пекин «испачкали руки в крови».

Речь идёт о документе, внесённом на рассмотрение Совбеза ООН Бельгией, Германий и Кувейтом. По словам Помпео, Россия и Китай поставили под угрозу жизни миллионов жителей САР и их не заботит то, что «ужасный сирийский режим продолжает препятствовать и отказывать в доступе к гуманитарной помощи собственному народу», сообщает The Hill.

Решение российской стороны заблокировать резолюцию по Сирии постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее объяснил тем, что документ имеет мало общего с реальной ситуацией в САР.

Как писал NEWS.ru, проект резолюции по гумпомощи Сирии, разработанный Москвой, был также отклонён. Против него выступили шесть стран, включая США и Великобританию.