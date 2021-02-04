Помпео раскритиковал Байдена за выступление по внешней политике

https://static.news.ru/photo/c54d9012-30c9-11ea-a30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

США не могут позволить себе вернуться при президенте Байдене к тому внешнеполитическому курсу, который проводил президент Обама. Об этом заявил экс-госсекретарь Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Комментируя выступление Джо Байдена на тему того, что «дипломатия вернулась в центр внешней политики», Помпео задался вопросом , имеет ли в виду новый президент те времена, когда «под контролем „Исламского государства“ (террористическая группировка, запрещена в РФ) был халифат, который по территории был равен Великобритании», а Китай «снова будет ни во что нас не ставить, уничтожать миллионы рабочих мест».

Надеюсь, под возвращением он подразумевает не это, — отметил бывший госсекретарь США.

Также Помпео затронул тему союзников США и порассуждал о том, является ли заявленное «возвращение» Байдена к тому, чтобы игнорировать, к примеру, Израиль, но обращаться с террористами в Иране, предоставляя им финансовые средства.

Я не уверен, что американцы могут позволить себе ещё восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме. Я надеюсь, что они изберут внешнеполитический курс, который будет больше похож на наш, когда Америка была на первом месте, — сказал Помпео.

Ранее Байден выступил с речью в Госдепартаменте США. В частности, он заявил о том, что в центре американской внешней политики вновь будет стоять дипломатия, а также призвал Россию выпустить осуждённого политика Алексея Навального. Об этом писал NEWS.ru.