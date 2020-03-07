https://static.news.ru/photo/2686b464-6007-11ea-b511-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео и Антониу Гутерриш Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил во время встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Сирии и Афганистане. Об этом сообщило РИА Новости.

Госсекретарь Помпео и генеральный секретарь Гутерриш обсудили прогресс в направлении политического урегулирования в Афганистане, а также развитие ситуации в Йемене, Ливии и Сирии, — приводит сообщение Государственного департамента США агентство.

Отмечается, что Майкл Помпео и Антониу Гутерриш обсудили продолжительный режим перемирия в Сирии и доставку помощи, которая была одобрена ООН.

Как писал NEWS.ru ранее, Майкл Помпео надеется, что внутриафганские переговоры пройдут в ближайшие дни. Госсекретарь США отметил, что американский президент Дональд Трамп примет активное участие в политическом урегулировании в Афганистане.