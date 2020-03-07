Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил во время встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Сирии и Афганистане. Об этом
Госсекретарь Помпео и генеральный секретарь Гутерриш обсудили прогресс в направлении политического урегулирования в Афганистане, а также развитие ситуации в Йемене, Ливии и Сирии, — приводит сообщение Государственного департамента США агентство.
Отмечается, что Майкл Помпео и Антониу Гутерриш обсудили продолжительный режим перемирия в Сирии и доставку помощи, которая была одобрена ООН.
Как писал NEWS.ru ранее, Майкл Помпео надеется, что внутриафганские переговоры пройдут в ближайшие дни. Госсекретарь США отметил, что американский президент Дональд Трамп примет активное участие в политическом урегулировании в Афганистане.
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