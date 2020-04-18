Помпео призвал продлить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану

https://static.news.ru/photo/e4626ad8-8180-11ea-b5da-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о необходимости продлить эмбарго на поставки вооружений в Иран.

С таким призывом он обратился к Совету безопасности ООН. По словам, Помпео, Иран является главным спонсором терроризма на государственном уровне. Эмбарго ООН на поставку вооружений истекает через полгода.

СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают, — госсекретарь США.

Помпео отметил, что ООН не должна рисковать, позволяя Ирану закупать всё больше оружия, которое затем может быть передано «безответственным лицам», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым новые шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности.