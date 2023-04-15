Помпео передумал становиться президентом США Экс-госсекретарь США Помпео отказался от участия в выборах президента в 2024 году

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Fox News, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года от Республиканской партии. Он пояснил, что он и его команда пришли к выводу, что сейчас «не их момент». Он при этом признался, что отказ также связан с семейными обстоятельствами.

Мы пришли к выводу, что не стоит присоединяться к гонке в 2024 году. Хотя мы глубоко заботимся о США и их проблемах, о которых я говорил последние полтора года, и, честно говоря, на протяжении десятилетий — важно понимать, что сейчас не наш момент, — сказал Помпео.

Он отверг заявления о том, что он покидает президентскую гонку из-за того, что Дональд Трамп был его непосредственным начальником. Помпео подчеркнул, что готов поддержать любого кандидата от республиканцев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов вновь баллотироваться на пост главы государства. Он добавил, что он и его команда объявят об этом относительно скоро. Он при этом не стал уточнять, поддерживает ли его кандидатуру Демократическая партия США. Команда нынешнего президента неоднократно заявляла о готовности Байдена принять участие в президентской гонке, но официального объявления администрация не делала.