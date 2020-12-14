Помпео: коммунисты Китая активнее Москвы пытаются проникнуть на серверы США

https://static.news.ru/photo/9599b9fe-3e2e-11eb-970e-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global look Press

Китай активнее РФ пытается получить доступ к компьютерным системам американских органов власти и компаний, считает госсекретарь США Майк Помпео. Кроме того, дипломат обвинил в подобных операциях Северную Корею.

Не могу сказать больше того, что русские постоянно пытались проникнуть на американские серверы, не только правительственных учреждений, но и бизнеса. Мы наблюдаем такое, даже более очевидно, со стороны Коммунистической партии Китая, а также со стороны Северной Кореи, — заявил политик в эфире радиостанции SiriusXM.

Американский чиновник уверен, что Белый дом сможет защитить секретные данные. Сообщения западных СМИ о кибератаках на Минфин США из России прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Вашингтон пытается использовать любые подобные инциденты в политических и, в частности, антироссийских целях. Сославшись на оценки независимых экспертов, сенатор отметил, что на долю США приходится 28–30% всех хакерских махинаций против российских компьютерных систем, тогда как с территории РФ совершается всего 2–3% таких манипуляций.

По данным Reuters и The Washington Post, Минфин США подвергся атаке, предположительно, со стороны российских программистов из группировки Cozy Bear (APT29), которую власти США считают связанной со Службой внешней разведки (СВР) РФ. Издания отметили, что взлом оказался «настолько серьёзным», что Вашингтону пришлось созвать встречу Совета нацбезопасности США. Однако какую именно информацию и в каком объёме якобы похитили некие лица, пока не раскрывается.

Как писал NEWS.ru, на обвинения в адрес России ответило посольство РФ в США. Дипломаты назвали их безосновательными, подчеркнув, что российская сторона не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде.