Помпео обвинил Россию в подрыве Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/13b08716-9b94-11ea-bf2d-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Американский госсекратарь Майкл Помпео заявил, что действия России «подорвали центральную функцию» Договора по открытому небу и создали угрозу национальной безопасности США.

Однако реализация и нарушение договора Россией <...> способствовали росту недоверия и угрозы нашей национальной безопасности, сделав дальнейшее участие США неприемлемым, — цитирует Помпео ТАСС.

По словам дипломата, договор должен был обеспечить всем подписавшим «более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества», но провалился из-за позиции Москвы.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий международного документа. Политик не привёл конкретных аргументов, но назвал хорошими свои отношения с Москвой.