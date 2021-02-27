Помпео обвинил Байдена в обслуживании интересов Китая

https://static.news.ru/photo/52a34408-799d-11eb-9cbf-96000091f725_660.jpg Майк Помпео Фото: twitter.com/secpompeo

Политический курс администрации лидера США Джо Байдена в отношении КНР приведёт к ослаблению экономики страны и даст преимущество Китаю, считает экс-госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, остановка строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США «ликвидировала» 10 тысяч рабочих мест. Помпео сомневается, что Белый дом выполнит свои обещания по трудоустройству уволенных сотрудников на предприятия, выпускающие солнечные батареи, передаёт портал Politico.

Можете не сомневаться, что в Америку, как никогда ранее, хлынут дешёвые солнечные батареи из Китая. Соединённым Штатам это не принесёт ничего хорошего, — резюмировал экс-глава Госдепа в ходе выступления на ежегодной конференции консерваторов в Орландо, штат Флорида.

Он также подверг критике Байдена за возобновление участия США в Парижском соглашении по климату. Политик добавил, что Пекин «чрезвычайно рад» данному шагу, так как Вашингтон понесёт убытки от новых обязательств.

Накануне представители Госдепа заявили, что американские власти не ведут никаких переговоров с Германией с целью неофициально договориться о судьбе газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением дипломаты выступили на специальном телефонном брифинге для представителей Конгресса США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в отношении американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes инициирована проверка. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США.