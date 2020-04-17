США

Помпео обсудил с Лавровым шаги по стратегической безопасности

19:38, 17 апреля 2020
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым новые шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности.

Политики в ходе телефонного разговора также затронули двусторонние вопросы, в том числе задержание граждан США.

Госсекретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры по контролю над вооружениями должны основываться на видении президента США Дональда Трампа относительно трехстороннего соглашения по контролю над вооружениями, — говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

Ранее NEWS.ru писал, что срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Москва официально предложила Вашингтону начать переговоры о его продлении, но ответа не получила. По словам помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Белый дом намерен за закрытыми дверями провести переговоры с Россией по вопросу продления Договора.

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