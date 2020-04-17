Помпео обсудил с Лавровым шаги по стратегической безопасности

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630 человек скончались от коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Количество смертей, к сожалению, не снижается — 630, — заявил Куомо. Он также отметил, что в штате снизилось число госпитализаций. NEWS.ru писал, что в Америке за прошедшие сутки умерло 4591...