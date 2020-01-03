https://static.news.ru/photo/b416ea4a-306b-11ea-8ec0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Майкл Помпео Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео несколько месяцев назад предложил президенту Дональду Трампу убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

По словам собеседника издания, идею об убийстве не поддержали ни сам Трамп, ни чиновники Минобороны США.

Однако позиция Трампа изменилась после ракетного обстрела военной базы США 27 декабря недалеко от города Киркук в Ираке.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В воскресенье глава Белого дома пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал серьёзной угрозой для безопасности региона ликвидацию генерала Касема Сулеймани. По его словам, Анкара постарается снизить напряжённость между Вашингтоном и Тегераном.