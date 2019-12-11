https://static.news.ru/photo/43de547c-1b83-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Michael Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео, говоря о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на «нормандском» саммите, отметил, что переговоры можно назвать содержательными.

Мы довольно долго говорили об Украине, — подчеркнул Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Американский политик отметил, что российский министр «только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры», передаёт ТАСС.

В свою очередь Лавров пожелал сотрудникам Госдепартамента США работать на благо всеобщего мира и демократии. Запись с таким содержанием он оставил в Книге почётных гостей Госдепа. Кроме того, он рассказал об итогах переговоров с Помпео, писал NEWS.ru.