Помпео может стать новым президентом США в 2024 году

https://static.news.ru/photo/e037b30a-c21d-11e9-8663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com

Майк Помпео, занимавший при администрации Дональда Трампа пост госсекретаря, не отвергает идею о том, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

Однако дипломат заявил, что рассматривает такую возможность, только если Трамп не будет участвовать в выборах.

Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения, — сказал Помпео журналистам Fox News.

Он отметил, что стремится продолжать заботиться о гражданах США.

До этого Трамп выступил перед своими сторонниками с длинной речью: он заявил, что может в третий раз победить демократов, имея в виду, что в 2020 году он тоже победил.

По данным источников в политических кругах, экс-президент очень серьёзно рассматривает возможность баллотироваться в 2024, писал NEWS.ru.

Миллиардер Дональд Трамп, представитель Республиканской партии, одержал победу на президентских выборах в США в 2016 году, опередив свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон. Спустя четыре года Трамп потерпел поражение на выборах и уступил пост Джо Байдену.