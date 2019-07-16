https://static.news.ru/photo/c7bf592c-a7f6-11e9-b285-fa163e074e61_1024.jpg Майк Помпео Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана готовы сесть за стол переговоров с США, заявил госсекретарь Майкл Помпео на заседании в Белом доме. По его словам, Тегеран «хочет поговорить» о своей ракетной программе.

Дипломат уточнил, что Вашингтон «посмотрит, что произойдет». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, завил, что американская сторона «не стремится» к смене властей Ирана. При этом отметил, что Вашингтон достиг «огромных успехов» в ситуации с Тегераном, не пояснив, что конкретно он имеет ввиду, передаёт ТАСС .

Как ранее News.ru писал, Трамп заявил, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Об этом он сообщил на встрече с американскими министрами.