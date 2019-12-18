https://static.news.ru/photo/f18538d4-21cd-11ea-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что готов дать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президенту страны Дональда Трампа.

По его словам, Госдепартамент страны всегда следует закону и продолжит такую политику, передаёт ТАСС.

Я рад предоставить документы, выступать на слушаниях, если это целесообразно и требуется по закону, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в изменениях правил импичмента по ходу расследования. При этом президент США не уточнил, о каких именно правилах идёт речь.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины.