Помпео эксплуатировал подчинённых для выгула собаки и резерва столиков

Госдеп обвинил своего бывшего начальника Майка Помпео в превышении служебных полномочий. Как заявили в офисе генерального инспектора ведомства, дипломат постоянно заставлял своих подчинённых выполнять личные поручения.
В частности, Помпео и его жена более 100 раз просили что-то у сотрудников Госдепа. Как
В итоге следователи Госдепа, изучив электронные письма и опросив сотрудников, выяснили, что Майк или Сьюзан Помпео просили записывать их в салоны красоты, бронировать столики в ресторанах и гулять с их собакой.
Супруга Помпео однажды попросила купить футболку своему другу и доставить цветы. Конечно, ни одно из указанных дополнительных заданий оплачено не было, даже если это было в нерабочее время.
Также чета Помпео использовала средства Госдепартамента для покупки подарков, в том числе чаши с золотыми орехами.
Ранее NEWS.ru писал, что Иерусалимский суд оштрафовал супругу премьер-министра еврейского государства Сару Нетаньяху за оплату заказов ресторанной еды. Женщина рассчитывалась за покупки средствами из госбюджета.