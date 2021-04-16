Помпео эксплуатировал подчинённых для выгула собаки и резерва столиков

https://static.news.ru/photo/5c94a144-4174-11ea-9add-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госдеп обвинил своего бывшего начальника Майка Помпео в превышении служебных полномочий. Как заявили в офисе генерального инспектора ведомства, дипломат постоянно заставлял своих подчинённых выполнять личные поручения.

В частности, Помпео и его жена более 100 раз просили что-то у сотрудников Госдепа. Как сообщило издание Politico со ссылкой на отчёт офиса, в Вашингтоне давно ждали этого расследования, но оно началось лишь в 2020 году, когда Помпео добился увольнения генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика.

В итоге следователи Госдепа, изучив электронные письма и опросив сотрудников, выяснили, что Майк или Сьюзан Помпео просили записывать их в салоны красоты, бронировать столики в ресторанах и гулять с их собакой.

Супруга Помпео однажды попросила купить футболку своему другу и доставить цветы. Конечно, ни одно из указанных дополнительных заданий оплачено не было, даже если это было в нерабочее время.

Также чета Помпео использовала средства Госдепартамента для покупки подарков, в том числе чаши с золотыми орехами.

Ранее NEWS.ru писал, что Иерусалимский суд оштрафовал супругу премьер-министра еврейского государства Сару Нетаньяху за оплату заказов ресторанной еды. Женщина рассчитывалась за покупки средствами из госбюджета.