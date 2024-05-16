Помощники президента США Джо Байдена обеспокоены влиянием суда над его сыном Хантером Байденом на психологическое состояние главы государства, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Байдена-младшего обвиняют в хранении огнестрельного оружия.
Байден беспокоится о Хантере каждый божий день, с момента, когда он просыпается, до момента, когда он засыпает. Суд над его сыном может серьезно повлиять на самого президента, скорее психологически, чем политически, — сообщило издание.
Присяжные скоро примут решение по делу его сына. Это первый такой случай в политической истории США. В Белом доме надеялись «никогда не столкнуться» с ним.
Ранее сообщалось, что третий окружной апелляционный суд США отклонил ходатайство сына президента страны Джо Байдена Хантера о закрытии дела о хранении оружия. Команда специального прокурора Дэвида Вайса доказала отсутствие у суда юрисдикции рассматривать дело. Если стороны не достигнут соглашения о признании вины Байденом, то судебный процесс должен стартовать в начале июня.
Хантера Байдена обвиняют в нарушениях, связанных с владением оружием. По данным прокуратуры США, в 2018 году он соврал, что не принимает наркотики, во время покупки Colt Cobra. Второе обвинение связано с употреблением запрещенных веществ в период владения оружием.