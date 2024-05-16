Помощники Байдена волнуются за его состояние по новой причине Politico: помощников Байдена обеспокоило психологическое состояние президента

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Помощники президента США Джо Байдена обеспокоены влиянием суда над его сыном Хантером Байденом на психологическое состояние главы государства, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Байдена-младшего обвиняют в хранении огнестрельного оружия.

Байден беспокоится о Хантере каждый божий день, с момента, когда он просыпается, до момента, когда он засыпает. Суд над его сыном может серьезно повлиять на самого президента, скорее психологически, чем политически, — сообщило издание.

Присяжные скоро примут решение по делу его сына. Это первый такой случай в политической истории США. В Белом доме надеялись «никогда не столкнуться» с ним.

Ранее сообщалось, что третий окружной апелляционный суд США отклонил ходатайство сына президента страны Джо Байдена Хантера о закрытии дела о хранении оружия. Команда специального прокурора Дэвида Вайса доказала отсутствие у суда юрисдикции рассматривать дело. Если стороны не достигнут соглашения о признании вины Байденом, то судебный процесс должен стартовать в начале июня.

Хантера Байдена обвиняют в нарушениях, связанных с владением оружием. По данным прокуратуры США, в 2018 году он соврал, что не принимает наркотики, во время покупки Colt Cobra. Второе обвинение связано с употреблением запрещенных веществ в период владения оружием.