Помощник Рейгана Робертс предрек российские войска в Париже и Берлине Экс-сотрудник Белого дома Робертс: помощь Киеву ослабила Европу

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Поставки вооружений на Украину истощили собственные арсеналы стран НАТО до такой степени, что российская армия в теории могла бы с легкостью захватить и удерживать всю Европу. Такое мнение высказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Свое предположение он опубликовал на персональном сайте.

Если все обещанное оружие будет поставлено, то боеспособность НАТО и США окажется на нуле. <...> Россия могла бы при определенных усилиях просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу, — написал Робертс.

Он также добавил, что Москва не пойдет на подобный шаг, поскольку это будет означать неотвратимую войну с НАТО, после чего США используют «свое последнее средство — ядерное оружие».

Ранее офицер американской армии в отставке Брент Иствуд в своей статье для 19FortyFive заявил, что украинские военные слишком быстро расходуют поставляемые Вашингтоном боеприпасы, из-за чего в США ощущается серьезная нехватка снарядов. Он уточнил, что ВСУ каждый день используют около 4700 снарядов разного типа и калибра, в то время как американские производители оружия изготавливают их намного медленнее. Этот факт должен радовать президента России Владимира Путина, считает бывший офицер.

В свою очередь военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что передача Киеву американских бронетранспортеров Stryker никак не поможет обороне Украины, поскольку они используются для наступательных действий. При этом он считает, что данные БТР следует использовать только в рейдовых операциях, которые не предусматривают серьезного противника, так как они не обладают качественной бронезащитой.