Помощник Байдена выразил обеспокоенность из-за сербских сил у Косово

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Джейк Салливан

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с премьером непризнанного Косово Альбином Курти выразил обеспокоенность в связи с развертыванием войск Сербии на границе, сообщили в пресс-службе Белого дома. Также Салливан выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника косовской полиции, который погиб при исполнении служебных обязанностей во время нападения 24 сентября.

Джейк Салливан выразил озабоченность относительно развертывания сербских войск вдоль границы с Косово. Он отметил недавнее решение НАТО по усилению присутствия и активности Сил НАТО для Косово (KFOR), особенно в северной части Косово, и подчеркнул готовность США взаимодействовать с союзниками с тем, чтобы у KFOR имелись надлежащие ресурсы для выполнения миссии, — говорится в официальном документе.

Салливан и Курти также обсудили диалог между Косово и Сербией под эгидой Евросоюза, который рассматривается как долгосрочное решение для обеспечения стабильности в Косово.

В минувший понедельник, 25 сентября, Вооруженные силы Сербии начали перебрасывать бронетехнику в регион Рашка, расположенный на границе с Косово. Таким образом власти страны отреагировали на рост напряженности в северной части Косово, где преобладает сербское население.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения. По его словам, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка. Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека. Эти данные пока не подтверждены.