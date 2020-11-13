Помощник Байдена оценил твит Трампа о фальсификациях на выборах

https://static.news.ru/photo/3f694c4a-2757-11eb-ab25-fa163e074e61_660.jpg Рон Клайн Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look press

Помощник демократа Джо Байдена Рон Клайн считает, что твит действующего президента США Дональда Трампа о том, что выборы «были сфальсифицированы», никак не влияет на ситуацию.

Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал, — цитирует Клайна NBC.

В случае победы на выборах Байден хочет назначить своего помощника руководителем аппарата Белого дома.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчёт голосов ещё не закончен, поскольку большое количество избирателей голосовали по почте. В настоящий момент неизвестно, кто победит — Трамп или Байден. Тем не менее 7 ноября демократ заявил о своей победе на выборах. Его также назвали победителем ряд американских СМИ.

Действующий глава государства заявил, что не признаёт своего поражения. По его словам, выборы были сфальсифицированы, а Байден победил только «по заявлениям фейковых СМИ». Политик подчеркнул, что в ряде штатов на выборы не были допущены наблюдатели, также он обвинил в недобросовестной работе леворадикальную компанию Dominion, на оборудовании которой были подсчитаны голоса.

Как писал NEWS.ru, Трамп потребовал остановить ручной процесс подсчёта голосов в Джорджии. По его словам, нужно дождаться, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на тех бюллетенях, что были отправлены по почте, с теми, что избиратели оставили при регистрации. Трамп одерживает победу в колеблющемся штате Северная Каролина. При этом кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Джорджия.

Ранее бывший президент США Барак Обама выразил уверенность, что Байден победил на выборах. Комментируя высказывания Дональда Трампа, политик отметил, что все, кто занимают пост президента страны, должны понимать, что это временная работа.