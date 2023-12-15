Помощь Украине приближает главного конкурента Байдена к победе на выборах Эксперт Карпович: шансы Трампа на победу в президентских выборах в США растут

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Шансы бывшего президента США Дональда Трампа снова занять кресло в Белом доме растут, сообщил ТАСС проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Карпович. По его мнению, этому способствует недовольство финансированием Украины со стороны действующей американской администрации.

После развязанных против него [Трампа] судебных разбирательств как на федеральном уровне, так и на уровне штатов рейтинг политика и его шансы растут. Продолжение участия США в финансировании Украины и недавно разразившийся палестино-израильский конфликт уменьшают рейтинг Джо Байдена и повышают показатели Трампа, — сказал Карпович.

Собеседник агентства указал, что Трамп придерживается жесткой позиции по вопросу внутренней политики и более сосредоточен на решении собственных проблем страны, а не внешних проблем. Карпович объяснил, что такой подход помогает экс-президенту получать большой отклик от американцев. Эксперт добавил, что если бы выборы главы государства проходили сейчас, то Трамп получил бы 49% голосов, а Байден — 45%.

Ранее адвокаты Трампа выразили уверенность, что расследование, касающееся политика и его предполагаемой роли в событиях в Капитолии 2021 года, является полностью политически мотивированным и призвано помешать республиканцу баллотироваться в 2024 году. Пресс-служба Трампа также подчеркнула, что инициированный процесс направлен на ущемление прав и интересов экс-президента и его сторонников. Сторонники экс-президента заявили о намерении продолжать бороться за справедливость в этом процессе и выступили против «проявлений авторитарной политики».