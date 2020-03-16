https://static.news.ru/photo/741c540a-6781-11ea-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Резиденцию Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа, расположенную в штате Флорида, закроют для проведения санитарно-эпидемиологической обработки. Поводом для таких мер послужило выявление коронавирусной инфекции у нескольких человек, посещавших поместье.

Члены закрытого клуба, действующего на принадлежащей американскому лидеру территории, получили уведомления по электронной почте. В них указано, что 16 марта в конференц-зале будет проводиться дезинфекция, потому резиденция будет закрыта для посетителей. При этом доступ на пляж запрещать не станут, уточняет CNN.

Как писал NEWS.ru, COVID-19 был диагностирован у чиновника Фабио Вайнгартена, который сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару во время визита политика в США.