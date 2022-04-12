Пользователи в США сообщили о сбое в работе YouTube

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Такие данные приводит сервис Downdetector. В большинстве случаев люди испытывают проблемы при работе сайта.

По данным портала , 46% сообщивших о неполадках пользователей жалуются на работу сайта. Ещё 32% испытывают проблемы с просмотром видео, у 22% возникают трудности при работе приложения.

Также сбои были зафиксированы во Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и России. Однако они были менее масштабными.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что доступ к видеохостингу YouTube в России необходимо законодательно запретить минимум на 10 лет. Он назвал поведение компании Google цензурой и нарушением прав и свобод.

Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были размещены эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы и объяснить причину блокировки. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».