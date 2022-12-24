Американцы разозлились на Зеленского из-за шутки о ЗРК Patriot Пользователи Twitter из США ответили Зеленскому, запросившему у Байдена больше систем ПВО Patriot

Пользователи Twitter из США обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у главы Белого дома Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов Patriot. Во время пресс-конференции в Вашингтоне один из журналистов поинтересовался, как дальше будут развиваться события после получения Украиной ЗРК Patriot, на что украинский лидер ответил, что попросит еще.

Может, уже хватит вооружать их? — возмутился один из юзеров.

Пользователь под ником Ordinary Rebel назвал Зеленского придурком, поинтересовавшись о судьбе переданных Украине $50 млрд, которые она «украла».

Марионетка снова дерзит нам, — отреагировал один из комментаторов на слова украинского президента.

Пользователь Just me удивился, зачем Украине Patriot, если они «даже не работают должным образом».

Lafawnduh Dynamite был краток: он написал, что Байден и Зеленского стоит посадить в тюрьму, а Mike Gamill возмутился тем, что президент Украины хочет не только американских денег, но и войска.