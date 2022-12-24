Пользователи Twitter из США обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у главы Белого дома Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов Patriot. Во время пресс-конференции в Вашингтоне один из журналистов поинтересовался, как дальше будут развиваться события после получения Украиной ЗРК Patriot, на что украинский лидер ответил, что попросит еще.

Может, уже хватит вооружать их?возмутился один из юзеров.

Пользователь под ником Ordinary Rebel назвал Зеленского придурком, поинтересовавшись о судьбе переданных Украине $50 млрд, которые она «украла».

Марионетка снова дерзит нам, — отреагировал один из комментаторов на слова украинского президента. 

Пользователь Just me удивился, зачем Украине Patriot, если они «даже не работают должным образом».

Lafawnduh Dynamite был краток: он написал, что Байден и Зеленского стоит посадить в тюрьму, а Mike Gamill возмутился тем, что президент Украины хочет не только американских денег, но и войска.

 