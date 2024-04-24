«Корм для медведей»: в Сети высмеяли испугавшегося ехать в РФ американца Пользователи Сети высмеяли испугавшегося ехать в Россию американца

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Интернет-пользователи высмеяли американца, который испугался ехать в Россию, соответствующий пост с комментариями опубликован на форуме Reddit. Отмечается, что молодого человека напугала тетя, которая заявила, что для него без российского паспорта поездка может быть опасной.

Гражданин Соединенных Штатов собирался поехать в РФ с родственниками, которые имеют российский паспорт. Автор публикации спросил, знает ли кто-нибудь, «как туда путешествуют американцы». Комментаторы начали шутить над мужчиной из-за его предрассудков.

Мы ненавидим американцев. <...> Депортируем их в Сибирь, где им приходится голыми руками добывать уран, — написал один из пользователей.

Другой комментатор сообщил, что все будет в порядке, если американец оставит дома оружие. Еще один интернет-пользователь пошутил, что гражданами США в России кормят медведей.

Мы любим американцев, бесплатный корм для наших медведей, — написал юзер.

Ранее пользователи социальных сетей активно высмеивали актера Никиту Кологривого за пьяный дебош, который он устроил в новосибирском баре. Некоторые комментаторы пишут, что таким образом Кологривый «погружается в новые роли», например Эдварда Каллена для российской экранизации «Сумерек» или Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят».