Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина об опасности включения Украины в состав НАТО. По их мнению, это может привести к прямой конфронтации между Россией и США, которые не осознают всей опасности столкновения.

США хотят, чтоб Россия и Европа снова начали массовую бойню, так как в прошлый раз это позволило им стать сверхдержавой. Когда мир вокруг превращается в пыль, вы по умолчанию становитесь королём, — пояснил пользователь Financial_Sign_6742.

Другие пользователи отмечают, что на территории США уже давно не было боевых действий, тогда как политики «истосковались по войне» и готовы пожертвовать жизнями обычных граждан. При этом они не опасаются возможного ядерного апокалипсиса, в отличие от российского президента.

Ранее военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что США не нужна война в Донбассе, так как Украина вполне устраивает Вашингтон в качестве раздражителя для России и фактора, сплачивающего европейские государства под эгидой США против Москвы. Он также подчеркнул, что для Киева юго-восток страны превратился в «чемодан без ручки», однако в случае нападения ВСУ на Донбасс, где живут около 700 тысяч граждан РФ, России «волей-неволей» придётся их защитить и «нанести удар по украинским подразделениям, системам управления и так далее».