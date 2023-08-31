Полянский: санкции ООН против Мали истекают 31 августа

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Мали в 2017 году, истекают 31 августа, пояснил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости. Совбез ООН не смог продлить их действие из-за вето, наложенного Россией.

Мандат истекает 31 августа, санкционный режим истекает, — пояснил Полянский.

Санкции включают в себя заморозку активов и запрет на путешествия для тех, кто, по оценке экспертов санкционного комитета ООН, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года в Мали.

Ранее предложенный Россией проект резолюции, направленный на то, чтобы в последний раз продлить на год санкционный режим в отношении Мали, не получил поддержки Совета Безопасности ООН. Также Москва предлагала распустить группу экспертов, которые наблюдали за выполнением ограничительных мер.

Резолюция не набрала необходимого минимума — девяти голосов из пятнадцати в Совете Безопасности. За резолюцию проголосовала только Россия, Япония выступила против, а остальные члены СБ ООН воздержались.

Ранее правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое военное вторжение в Нигер будет приравниваться к объявлению войны. Власти двух государств выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».