Получено подтверждение атак хуситов на суда в Аденском заливе ВС США подтвердили повреждение двух судов ракетами хуситов в Аденском заливе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об уроне двум судам, который нанесли бойцы из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе за последние сутки. По информации центра, были запущены две противокорабельные баллистические ракеты.

Одна баллистическая ракета поразила контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi. Вторая ракета была сбита силами коалиции, — говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, хуситы крылатой и баллистической ракетами атаковали также грузовое судно Norderney. Оно принадлежит Германии, но ходит под флагом Антигуа и Барбадоса. Командование утверждает, что, несмотря на повреждения, оба судна остались на ходу.

Кроме того, силы Центрального командования США успешно уничтожили одну беспилотную воздушную систему, две наземные ракеты и одну ракетную пусковую установку хуситов в Йемене.

Британское Минобороны 9 июня заявило, что информация, распространенная йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), об ударе по эсминцу HMS Diamond ВМС Великобритании не соответствует действительности. До этого хуситы рассказали об успешной атаке в Красном море.

После того как неподалеку от берегов Йемена было совершено нападение на британский танкер, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья контролируют хуситы.