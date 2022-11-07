Польша расширит базу ВВС США Глава Минобороны Блащак: Польша расширяет базу ВВС США в Великопольском воеводстве

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ВВС США

Польша расширяет базу ВВС США в Повидзе (Великопольское воеводство, центральная часть страны), сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости. На территории базы построят крупный склад, который сможет обеспечить топливом бронетанковую бригаду.

Очередная инвестиция в базу в Повидзе. На этот раз инвестиция предназначена для воздушных сил Соединенных Штатов. В Повидзе расквартирована боевая авиационная бригада Соединенных Штатов, вооруженная ударными вертолетами Apache. Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидза, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза, — сказал Блащак.

В настоящее время в Польше расквартировано более 10 тысяч американских военнослужащих.

Польские власти заинтересованы в размещении ядерного оружия НАТО и совместном его использовании со странами Альянса, заявил представитель офиса президента Якуб Кумох. Он пояснил, что в настоящее время переговоры об этом не ведутся, но они были ранее в «концептуальной фазе».

До этого польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном вопрос присоединения к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала. По его словам, проблема заключается в том, что в стране нет ядерного оружия и нет никаких признаков того, что удастся получить его. Дуда заметил, что эта тема открыта.