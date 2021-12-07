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Положение о санкциях против 35 россиян исключили из оборонного бюджета США

Положение о санкциях против 35 россиян исключили из проекта оборонного бюджета США
21:27, 07 декабря 2021
Положение о санкциях против 35 россиян исключили из оборонного бюджета США Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Положение о возможности применения санкций в отношении 35 граждан РФ исключено из согласованного проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Он начался 1 октября. Такие данные следуют из документа, передаёт РИА Новости.

Также из проекта бюджета были исключены положения о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2» и запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств России.

В проекте оборонного бюджета на новый финансовый год при этом запланировано выделение порядка $300 млн Украине в рамках военной помощи. Это на $50 млн больше, чем изначально запрашивала администрация Белого дома.

Проект оборонного бюджета США, в который были включены санкции против РФ, в конце ноября 2021 года заблокировали в сенате представители Республиканской партии.

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