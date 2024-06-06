Полное эмбарго против РФ: без каких товаров США могут оставить россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти в Вашингтоне рассматривают вариант тотального эмбарго на торговлю с Россией. Кому это больше навредит, каких товаров лишится Россия без импорта из США и что теряют Штаты, пытаясь свести к нулю контакты с Россией?

Что говорят в Вашингтоне о «тотальном эмбарго»

В Белом доме считают возможным введение полного запрета на торговлю с Россией, сообщил заместитель помощника президента по нацбезопасности Далип Сингх. Бывший чиновник Казначейства США, которого Bloomberg называет «архитектором санкций против РФ», назвал идею тотального эмбарго «не блестящей, но логичной», поскольку Москва «трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины».

Тотальное эмбарго, объяснил Сингх, станет ответом на проблемы, с которыми столкнулись антироссийские санкции: в отечественной технике и вооружениях обнаруживают «неприемлемое» количество электронных компонентов производства США или их союзников. Одновременно компании, которые ведут закупки в РФ, обеспечивают Россию валютой для дальнейшего усиления.

«Американские компании не должны становиться равнодушными винтиками в арсенале российской автократии», — провозгласил Сингх.

Как изменился российский экспорт после начала СВО

Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что в России готовы к подобным сценариям и с начала спецоперации на Украине РФ успешно ищет новые рынки сбыта.

Эмбарго мало что изменит для России, уверены эксперты, опрошенные РИА Новости: экспорт в США составляет лишь 1,7% общероссийского, отмечает эксперт кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Арина Тинькова.

В 2024 году изменение экспортных потоков особенно заметно, считает начальник отдела доверительного управления компании «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За январь -- март 2024 года поставки в Евросоюз сократились на 44,3%, а в Азию выросли на 11,3%, в Африку выросли на 20,6%, в Центральную и Южную Америку выросли на 45,7%. Такая переориентация оказалась выгодна для России.

«Внешнеторговое сальдо в I квартале [2024 года] повысилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 13,3%, до 38,3 миллиарда долларов», — отмечает Хомяков.

Каких товаров из США лишится Россия

28 мая на выступлении в аналитическом Центре Брукингса Далип настаивал, что Россия получает «неприемлемо много» компонентов вооружения от компаний из США и стран НАТО. В Госдепартаменте признали, что проблема существуют и заверили, что «работают с частным сектором».

Российские эксперты признают, что полное эмбарго на торговлю между Россией и Западом теоретически может оказать давление на промышленность в РФ. Но создать непроницаемую стену Белому дому не удастся.

«Полное эмбарго, конечно, несет объективные риски для российской экономики, Наиболее чувствительными сегментами могут стать энергетический сектор, металлургия и высокотехнологичные отрасли. Однако историческая ретроспектива очевидно демонстрирует, что обходные пути для торговли всегда найдутся. Через третьи страны или использование теневых схем», — заявил РИА Новости председатель правления ассоциации «Публичная дипломатия» Вадим Петров.

При этом «тотальное эмбарго» Вашингтон всеми средствами будет навязывать Евросоюзу, по которому это ударит сильнее.

Каких товаров из России лишатся США

Эксперты констатируют, что США по-прежнему нуждаются в России: в 2023 году они заплатили за $4 млрд за обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения из РФ.

«Почти 100% импорта некоторых видов фосфатных удобрений, 70% калийных солей (карналлит и другие), 60% мочевины, 40% палладия и ряд других продуктов химической промышленности», — указывает Тинькова.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Калийные удобрения

В середине мая 2024 года Байден объявил, что вводит запрет на закупки ядерного топлива у России до 2040 года. При этом эмбарго вступит в силу лишь в 2028 году, а значит разбираться с его результатами придется даже не следующему американскому президенту, а тому, кто придет после него (то есть точно не Байдену).

Ученые из Колумбийского университета предупредили, что у Америки возникнут проблемы: в России находятся 46% мировых мощностей в сфере обогащения урана.

«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — отметили Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для The Hill.

К тому же от Росатома зависит строительство и работа реакторов у союзников США: Финляндии, Чехии, Турции, а также Украины.

«Конфликт на Украине, похоже, далек от завершения. И Москва, похоже, только начала изучать, как использовать энергетику, чтобы причинить боль союзникам Украины», — констатируют ученые.

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