Офицер Дэвис: США нужно наладить отношения с Россией во избежание конфликта

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Правительство США должно стремиться к нормализации отношений с Россией, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале. По его словам, это позволит избежать глобального конфликта с возможным применением ядерного оружия.

Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный. Толкать США против собственных интересов — полное безумие, — заявил Дэвис.

Он добавил, что предоставление очередного пакета помощи Украине не приведет ни к каким результатам. При этом американский военный выразил недоумение в связи с тем, что Вашингтон так озабочен финансовой поддержкой Киева.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США необходимо восстановить отношения с Россией. По его словам, это единственный способ предотвратить третью мировую войну. Он подчеркнул, что американская стратегия на Украине потерпела полный провал: вследствие затягивания Вашингтоном боевых действий была разрушена бывшая советская республика. В то же время антироссийские санкции только навредили Европе, тогда как Москва продолжает демонстрировать экономический рост, добавил Сакс.