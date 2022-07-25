«Полная чушь»: Илон Маск о романе с женой соучредителя Google Илон Маск опроверг слухи о романе с женой соучредителя Google Брина

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Глава компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter опроверг слухи о романе с женой соучредителя Google Сергея Брина, назвав эту информацию «полной чушью». По его словам, сам он находится с Брином в дружеских отношениях, а его жену Николь Шанахан видел всего дважды за три года на различных мероприятиях.

За три года я видел Николь всего два раза, и оба раза в окружении множества других людей. Ничего романтического, — отметил миллиардер.

Ранее сообщалось, что соучредитель Google собирается развестись со своей женой из-за ее романа с главой компании Tesla. По данным СМИ, Шанахан изменила Брину в конце 2021 года, о чем бизнесмен был сразу же извещен. В январе он подал документы на развод, сославшись на «непреодолимые разногласия». Отмечается, что супруги перестали жить вместе еще в декабре 2021 года и потребовали от суда установить совместную опеку над их единственным общим ребенком.