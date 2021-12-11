«Полная чушь»: американцы оценили статью профессора об отношениях РФ и США

Американские читатели сурово раскритиковали статью профессора Кристофера Хартвелла об отношениях России и США. Материал был опубликован в издании The Wall Street Journal. По мнению читателей, статья содержит большое количество ложной информации.

В своём материале профессор Хартвелл выразил обеспокоенность из-за того, что Запад «жертвует» Украину России. Также он заявляет об опасности Москвы и её внешней политики, похволяет оскорбительные высказывания в адрес президента Владимира путина. В заключении автор призывает страны Запада «выступить единым фронтом против России».

По мнению читателей, в статье содержится большое количество ложной информации. Кроме того, люди отметили, что на некоторые действия Запад сложно ожидать какой-то иной реакции чем та, которую демонстрирует Москва.

Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует, — заметил один из коментаторов.

Также читатели подчеркнули, что Европа не принадлежит Штатам, «чтобы её «терять», равно как и Украина. Подобного рода размышления автора охарактеризовали как «полную чушь».

Соединённые Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины, — написал один из чителей.

У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца — попробуйте задуматься над этим. Во-вторых, они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем, — философски отметил другой читатель.

Ранее на Западе заявили о том, что Россия якобы готовится к вторжению на территорию Украины. Об этом может косвенно свидетельствовать скопление российских войск на границе с Украиной.

Владимир Путин по этому поводу заявил, что страна проводит «миролюбивую внешнюю политику», при этом вправе обеспечивать собственную безопасность.