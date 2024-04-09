«Полная безответственность»: в США выступили против членства Украины в НАТО Сенатор Вэнс: членство Украины в НАТО приведет к прямому конфликту США с Россией

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Членство Украины в НАТО станет для американских солдат прямым приглашением на участие в непосредственном конфликте с Россией, написал в соцсети Twitter (X) сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. По его словам, попытки США организовать вступление Киева в Альянс являются «полной безответственностью».

Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО <...>, это все равно что приглашать на войну нашу страну, — возмутился политик.

Вэнс задал подписчикам вопрос, хотят ли они видеть американских солдат на фронте против Вооруженных сил РФ. Если ответ отрицательный, то нельзя допускать мысли о вступлении Украины в Североатлантический альянс, констатировал сенатор.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США фактически на официальном уровне признались в том, что страна участвует в вооруженном конфликте на Украине. «Высокопоставленные функционеры» призывают помочь украинцам «бить вглубь Крыма», напомнил он. Однако подобный курс чреват самыми непредсказуемыми последствиями, добавил дипломат.

До этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет обратил внимание, что Соединенные Штаты необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия украинским военным. Так парламентарий отреагировал на статьи американских СМИ о передаче Киеву обновленных ракет ATACMS.