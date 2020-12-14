В полку «недобросовестных» выборщиков: есть ли надежда у Трампа

В США 14 декабря наконец будет поставлена точка в растянувшихся на полтора месяца президентских выборах. Коллегия выборщиков официально утвердит Джо Байдена в качестве избранного главы государства. При этом не все выборщики обязаны голосовать за того кандидата, который победил на голосовании в их штате. Из-за этого на заседании коллегии выборщиков регулярно случаются небольшие «бунты». NEWS.ru вместе с экспертом оценил вероятность протестного голосования в пользу Дональда Трампа.

Административные органы всех штатов уже утвердили результаты президентских выборов 3 ноября, и Дональду Трампу не удалось остановить этот процесс через суд. Согласно им, Джо Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков, тогда как для избрания президентом достаточно 270 голосов.

Верховный суд США 11 декабря поставил точку в попытках Трампа оспорить результаты голосования, отклонив иск Техаса о непризнании итогов выборов в четырёх колеблющихся штатах. Такое решение было вынесено, несмотря на то, что в Верховном суде сидят три назначенца Трампа. Последняя из них — Эми Кони Барретт — была назначена за несколько недель до президентских выборов, как считалось, в попытке заполнить высший судебный орган трамповскими лоялистами на случай оспаривания результатов выборов. Но это не помешало судьям вынести решение не в пользу проигравшего президента. Хотя иск Техаса был явно безнадёжным, его поддержали 126 республиканцев в Палате представителей, почти две трети состава партии в этом органе.

Теперь Трампу остаётся лишь надеяться, что отдельные выборщики взбунтуются против Байдена и поддержат его самого. Ведь только в 32 штатах из 50 закон обязывает выборщиков голосовать за того кандидата, который победил в народном голосовании. В некоторых из них за протестное голосование можно получить штраф в $1000, а в других за это не предусмотрено никакой ответственности. Поэтому небольшие «бунты» на коллегии выборщиков иногда случаются, хотя и ограничиваются единичными случаями.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что протестное голосование выборщиков в пользу Трампа крайне маловероятно. Если некоторые делегаты решат выразить протест, то они скорее поддержат другого представителя Демократической партии, но не за соперника-республиканца.

Дональд Трамп Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во-первых, выборщиков назначают из числа победившей партии. То есть это не просто случайные граждане, которые должны проголосовать так, как проголосовали избиратели их штата. Поэтому не стоит ожидать, что вдруг у них откроются глаза, и они поверят, что на самом деле выиграл выборы Трамп. Во-вторых, даже если некоторые выборщики хотят прославиться с помощью протестного голосования, они не перебегают к конкурентам. Они голосуют за людей, которые либо принадлежат к их партии, либо близки к ней, но их имён не было в избирательных бюллетенях. В значительной степени это бывшие участники праймериз. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Эксперт привёл в качестве примера протестное голосование выборщиков от Техаса в 2016 году. В этом штате победил Дональд Трамп, но два делегата отказались его поддержать. Один из них вместо этого отдал свой голос за республиканца Джона Кейсика, другой — за Рона Пола. Демократы, недовольные кандидатурой Хиллари Клинтон, также голосовали не за Дональда Трампа, а за других представителей своей партии, например, за Берни Сандерса. Всего «недобросовестных» выборщиков в 2016 году набралось семь человек.

Алексей Макаркин считает, что в этом году массового протестного голосования на коллегии выборщиков ожидать точно не стоит. В 2016 году обе главные партии США были в значительной степени расколоты, что и привело к появлению «недобросовестных» выборщиков. Сегодня же и республиканцы, и демократы сплотились вокруг своих кандидатов и будут твёрдо отстаивать их позиции.

Возможно, голосование коллегии выборщиков в США убедит президента России Владимира Путина наконец поздравить Джо Байдена с победой на выборах. Так уже поступила большая часть мировых лидеров, включая руководителей Китая и Венесуэлы, с которыми у США довольно непростые отношения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков же заявлял, что необходимо сначала дождаться официальных результатов голосования. Если Байден не получит поздравлений из Москвы даже после 14 декабря, станет ясно, что Кремль молчит по другим причинам.