Полковник ВС США назвал передачу Patriot Киеву жестом перед поражением ВСУ Полковник ВС США Макгрегор назвал передачу Patriot Киеву жестом перед поражением ВСУ

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передача ВСУ зенитных ракетных комплексов Patriot стала жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения армии, заявил в эфире YouTube-канала Redacted экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он также назвал политику Штатов в отношении Украины полнейшим безумием, подчеркнув, что у нее никогда не было шансов на успех.

Я начинаю думать, что поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: «Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось», — уточнил Макгрегор.

Ранее бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что подход США к ситуации вокруг Украины может обескровить страну. По его словам, Киев может потерять промышленный потенциал и важнейшую инфраструктуру, тогда как действия Вашингтона не отвечают его собственным интересам.

Отставной генерал также обратил внимание на позицию США. Он заметил, что интересы Вашингтона не совпадают с интересами Киева. По словам военного, президент Украины Владимир Зеленский хочет «вернуть всю территорию Украины», Соединенные Штаты же стремятся стабилизировать ситуацию и не допустить прямого столкновения России и НАТО, а также не позволить начаться третьей мировой войне. Генерал добавил, что еще одной задачей является сдерживание Китая, на котором США нужно сосредоточить внимание.