Полковник США рассказал о последнем шансе решить конфликт на Украине мирно Полковник США Макгрегор заявил о последнем шансе Киева решить конфликт на Украине мирно

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У Украины осталась последняя возможность урегулировать военный конфликт с Россией мирным путем, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. На YouТube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom он выступил с позицией, что для этого Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой.

Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва скорее всего не ожидает такого, поскольку Вашингтон и союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий, — отметил он.

По словам Макгрегора, Украина сильно зависит от западных партнеров и их военной помощи. Ввиду разрастающегося кризиса поставки вооружений будут сокращаться и у Украины будет оставаться все меньше сил на борьбу с Россией.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом возобновить переговоры с Россией. По мнению автора, это следует сделать как можно быстрее, чтобы не умножать количество жертв конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, поскольку «боевые действия заканчиваются за переговорным столом». Украинской стороне был направлен план мирного договора по урегулированию кризиса, но ответа до сих пор нет.