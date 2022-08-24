Полковник США рассказал, что останется от территории Украины Полковник Макгрегор: из-за помощи США Украине грозит потеря всего юга и левобережья Днепра

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что увеличение военной помощи Вашингтона затягивает конфликт на Украине. Это может привести к территориальным потерям Киева, который в итоге останется без всего юга и левобережья Днепра, отметил он в статье, опубликованной American Conservative.

Макгрегор раскритиковал открытое письмо «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», подписанное двадцатью известными американцами-сторонниками военного конфликта. При этом его эскалация усилится, если последует увеличение поставок вооружений, считает полковник.

Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей, — считает автор публикации.

По его мнению, от длительности конфликта зависит размер ущерба Украине, который может оказаться «непоправимым».

Ранее стало известно, что украинский политолог Александр Дудчак заявил: Украина, потерявшая выход к Черному морю, перестанет быть нужна Западу. По его словам, сценарий с потерей Украиной Черного моря вполне реален и будет означать потерю портов, возможности экспорта собственной продукции и контроля над трубопроводом в Румынию.