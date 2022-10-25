Экс-советник главы Пентагона назвал признак критического состояния ВСУ Полковник Макгрегор: политика США в отношении Украины доказывает критическое состояние ВСУ

Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политика Вашингтона по украинскому конфликту становится все более странной, что говорит о критическом состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в колонке для The American Conservative. В качестве примера он привел недавнее заявление бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные силы могут вмешаться в боевые действия.

Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не смогут противостоять зимним наступлениям российской армии. <...> Единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно, — подчеркнул полковник.

При этом он отметил, что власти США не задумываются о затратах и последствиях, которые стоят за вмешательством НАТО в противостояние Москвы и Киева. По его словам, профессиональный уровень высшего военного руководства Штатов является «прискорбно низким», поскольку вопросы о количестве силы, материально-техническом обеспечении и прочих важных нюансах отодвигаются на второй план.

Он добавил, что единственный верный путь администрации президента Джо Байдена на Украине — это посредничество в установлении мира, а не в эскалации ситуации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять военный контингент на Украину, несмотря на заявления ряда американских командиров. До этого была информация о том, что американские «Кричащие орлы» — 101-я дивизия воздушно-десантных войск — могут зайти на территорию Украины.