Полковник Макгрегор заявил об уничтожающем США конфликте на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинский конфликт уничтожает американскую национальную мощь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий «киевский режим», заявил в статье для The American Conservative экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он считает, что вовлеченность Вашингтона в опосредованный конфликт с Россией на украинской территории расшатывает не только политическую, но и экономическую ситуацию в Соединенных Штатах.

По мнению Макгрегора, в администрации президента США Джо Байдена слишком много официальных лиц требуют «безрассудных действий» на Украине, что вызывает кризис доверия населения к собственным властям.

По версии некоторых источников, в настоящий момент внутри американской экономики происходит темный поворот. Зловещим сигналом является тот факт, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Киева в военном оборудовании и боеприпасов, — сказал он.

По его словам, Москва подготовлена к ведению спецоперации на Украине гораздо лучше, чем западный блок союзников украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина уже фактически прекратила существовать как государство. Полковник указал, что за последний год Украину покинули миллионы людей. По подсчетам экс-чиновника Пентагона, население страны за этот период сократилось на 20–16 млн человек.

Он также предположил, что США скоро забудут об Украине и ее проблемах после военного поражения. Макгрегор предсказал, что американцы повторят свои действия, совершенные после войны во Вьетнаме.