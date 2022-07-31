Полковник из США рассказал, что станет «концом» для Украины Полковник из США Донован: к поражению Киева в спецоперации приведет потеря Одессы

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован заявил, что к поражению Киева в спецоперации приведет потеря Одессы. Он в статье для American Thinker назвал город важным курортом ещё со времен СССР.

По мнению офицера, взятие Россией данной территории под свой контроль может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе.

И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена, — предположил Донован.

Украине, а также Европе и США, на которые надвигается политическая и экономическая буря «эпических масштабов», ещё предстоит пережить зиму, напомнил отставной полковник.

Ранее стало известно, что глава крымского парламента Владимир Константинов заявил: необходимо расширить географию южного направления спецоперации на Украине. Она должна включать Николаев и Одессу, отметил он. Константинов добавил, что освобождение Николаева и Одессы обеспечит безопасность границ.